Bayraktar AKINCI'dan mühimmat atış testlerinde tam isabet

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Bayraktar AKINCI’nın mühimmat atış testlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Baykar ve ROKETSAN işbirliğiyle gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, AKINCI platformu üzerinden ilk olarak iki MAM-L mühimmatı, ardından da bir Otonom Laçin TV mühimmatı ateşlendi. Mühimmatlar hedefleri "tam isabet" ile vurarak testi başarıyla tamamladı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından teste ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gökyüzünde hassas vuruş, hedefte tam isabet. Bayraktar AKINCI platformundan gerçekleştirilen atışlarda, MAM-L hedefini tam isabetle vururken, LAÇİN ilk kez TV arayıcı başlığıyla otonom hedef seçme kabiliyetini başarıyla sergiledi" ifadelerini kullandı.