Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber-AA 21.10.2026 16:00

Bayraktar AKINCI'dan mühimmat atış testlerinde tam isabet

Baykar ve ROKETSAN iş birliğiyle gerçekleştirilen testlerde Bayraktar AKINCI'dan ateşlenen iki MAM-L ve bir Otonom LAÇİN TV mühimmatı hedefleri tam isabetle vurdu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Bayraktar AKINCI’nın mühimmat atış testlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Baykar ve ROKETSAN işbirliğiyle gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, AKINCI platformu üzerinden ilk olarak iki MAM-L mühimmatı, ardından da bir Otonom Laçin TV mühimmatı ateşlendi. Mühimmatlar hedefleri "tam isabet" ile vurarak testi başarıyla tamamladı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından teste ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gökyüzünde hassas vuruş, hedefte tam isabet. Bayraktar AKINCI platformundan gerçekleştirilen atışlarda, MAM-L hedefini tam isabetle vururken, LAÇİN ilk kez TV arayıcı başlığıyla otonom hedef seçme kabiliyetini başarıyla sergiledi" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Bayraktar AKINCI ROKETSAN Selçuk Bayraktar
Sıradaki Haber
İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı TURNAs-2026 başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Alman ordusu, Rusya kaynaklı sabotaj tehdidini "ciddi" seviyesine yükseltti
16:50
Bedir Mutabakat Zaptı dört ülkenin savunma sanayisi kabiliyetlerini buluşturacak
16:33
Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi yakalandı
16:24
Rusya Letonya'ya protesto notası verdi
16:21
AB, Booking.com hakkında soruşturma başlattı
16:11
Yılmaz: Sorunların aşılmasıyla piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI'dan mühimmat atış testlerinde tam isabet
Bayraktar AKINCI'dan mühimmat atış testlerinde tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ