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Savunma
AA 21.10.2026 11:01

İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı TURNAs-2026 başladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen "İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı TURNAs-2026" Antalya Körfezi'nde başladı.

İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı TURNAs-2026 başladı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, TURNAs-2026, Antalya Körfezi önlerinde ve Doğu Akdeniz'de, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve milli savunma sanayi firmaları tarafından geliştirilen insansız su üstü, su altı, hava ve amfibi platformların katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından çok maksatlı amfibi gemi, fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı, mayın avlama gemisi, test ve eğitim gemisi, amfibi çıkarma gemisi, yardımcı sınıf gemilerin yanı sıra insansız deniz araçları, kamikaze insansız deniz araçları, deniz karakol uçağı, SH-70 helikopterleri ve insansız hava araçları ile Sahil Güvenlik botları katılıyor.

Tatbikatta, 18 gemi ve 11 hava aracının yanı sıra 9 insansız hava aracı, 7 insansız su altı aracı, 9 insansız deniz aracı, 17 firma ve 41 sistem yer alıyor.

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