Görünmeyen cephe: Türkiye’nin elektronik harp kabiliyeti

Gelişen teknolojiyle birlikte harp sahasının en önemli meselelerinden biri de elde edilen verilerin doğru şekilde okunabilmesi. Ve kimi durumlarda da düşmanın kendi verilerini okuyabilmesinin önlenebilmesi. Kamuoyunda kabaca ‘elektronik harp’ diye tabir edilen bu durum aslında son derece zorlu ve bir o kadar da stratejik.

Türkiye, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği yeni sistemlerde karada, denizde ve havada bu alanın güçlü oyuncularından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

‘Şalteri açtılar ve bütün elektronik sistemleri bozdular’ ezberinin çok daha ötesinde görevler üstlenen bu teknolojiler Ankara’nın elini sahada güçlendirmekle kalmayacak. Çünkü bu tür kabiliyetler, sahibinin masadaki pozisyonunu da daha üst seviyeye taşıyabilecek değerde.

[Türkiye'nin bu alanda ortaya koyduğu ürünler hem kendi arasında hem farklı sistemlerle aynı dili konuşabiliyor.]

Elektronik harp meselesini doğru anlayabilmek

Az önce de vurguladığımız üzere elektronik harp kavramını ‘karşı tarafın radarını bozmak’ ya da ‘yüzlerce kilometrelik bir alanda tüm iletişimi kesebilmek’ değil...

Bunu daha iyi anlayabilmek için işin içinde elektronik destek, elektronik taarruz ve elektronik korunma gibi başlıkların olduğunu akıldan çıkarmamak gerekiyor.

Dolayısıyla elektronik harbin özeti ‘bozmak’ değil… Düşmanı o sizi görmeden görebilmek, anlayabilmek, karar vermek ve ancak gerektiğinde bozmak... Ayrıca tüm bunları yaparken kendi sistemlerini çalışır tutabilmek.

[Koral ve benzeri kabiliyetler sahadaki dengeleri doğrudan değiştirebilecek güçte.]

KORAL’dan HAVA SOJ’a Türkiye’nin elektronik harp katmanları

Türkiye’nin bu alandaki dönüşümünü birkaç sistem üzerinden okumak mümkün. Akla ilk gelen sistemlerden biri ASELSAN imzalı KORAL… Kara konuşlu elektronik harp yaklaşımının en bilinen örneklerinden.

Sistem, elektronik destek ve elektronik taarruz unsurlarını kullanarak düşman radarlarını tespit, analiz ve yönlendirme faaliyetleri yürütüyor. Ardından karıştırma ve aldatma gibi uygulamalara imkan sağlıyor. Bu sayede dost unsurların daha düşük riskli ortamda görev yapması mümkün oluyor.

KORAL sadece düşman radarlarını susturmakla görevli değil. Karşıdaki radarın ne tür olduğunu anlıyor, konumunu belirliyor, tehdidi analiz ediyor ve uygun bir elektronik karşılık verebiliyor. Ya da farklı bir platformla tehdidin bertaraf edilmesi için elindeki bilgileri ilgili yerlere aktarabiliyor.

[HAVA-SOJ uçakları dünyada sayılı ülkenin kendi imkanlarıyla yapabildiği kabiliyetlerden biri.]

HAVA SOJ ile yeni bir dönem başlayacak

Havada ise TUSAŞ mühendislerinin başta ASELSAN olmak üzere diğer ilgili kurumlarla ortak yürüttüğü HAVA-SOJ projesi karşımıza çıkıyor. Düşmanın kolayca müdahale edemeyeceği kadar uzakta ama son derece kritik bilgilere erişebilecek kadar gelişmiş bir uçak. Elektronik desteği de elektronik taarruzu da aynı platformdan hayli etkin şekilde yapabileceğiniz bir oyun değiştirici…

Temel görevi, düşman hava savunma radarlarını ve haberleşmesini tehdit bölgesine girmeden uzaktan baskılamak veya yanıltmak. Böylece savaş uçaklarının düşman hava sahasına girişinde daha düşük riskli koridorlar oluşturuluyor. Böylece, gerektiğinde hava harekatının önünü açan bir kuvvet çarpanı rolünü üstleniyor.

KORAL AD neden önemli?

Bu yıl vitrine çıkan KORAL AD ise elektronik harp ile hava savunması arasındaki ilişkinin giderek daha fazla bütünleştiğini gösteren örneklerden... Çelik Kubbe mimarisine elektronik harp katmanı ekleyen sistemlerden biri olarak tanıtıldı. Elektronik harp görevleriyle hava savunma mimarisinin aynı denklemde buluştuğu bir yaklaşımı temsil ediyor.

Elbette Türkiye’nin elektronik harp yetenekleri bunlarla sınırlı değil… Kara, deniz ve havada farklı platformlara entegre edilen sistemler, son derece gelişmiş podlar, insansız sistemlerle bütünleşen yeni teknolojiler…

Günün sonunda Ankara, kimsenin elini açık etmek istemediği bu gri alanda yerli/milli bir ekosistem kurma yolunda hızla ilerliyor. Ayrıca, sahada doğrudan kullanılan bu sistemler böylece çok hızlı bir şekilde güncellenebiliyor.

Tabi burada akla ‘Yerli olarak yapmak neden önemli?’ sorusu geliyor. Türkiye; HAVA SOJ, elektronik harp podları, İHA SOJ ve KORAL gibi farklı katmanlardaki sistemlerini birlikte değerlendiriyor. Tüm bunların tehdit kütüphaneleri, sinyal işleme yöntemleri, görev yazılımları, algoritmaları, radar karakteristikleri ve karşı tedbir teknikleri sürekli değişiyor. Ve bu değişim ancak yerli/milli üretebildiğinizde çok hızlı, eksiksiz ve bütünleşik olabiliyor.

Türkiye’nin yerli elektronik harp yatırımlarının stratejik değeri tam da burada yatıyor… Ankara, çok hayati bir alanda daha kendi göbeğini kendi kesiyor ve düşman için ‘sürprizlerle dolu’ sistemleri bir bir hayata geçiriyor.