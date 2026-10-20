Duman 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.10.2026 12:26

Mekke İttifakı Anlaşması Meclis'e sunuldu

Mekke İttifakı Anlaşması'na dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Mekke İttifakı Anlaşması Meclis'e sunuldu

Anlaşmaya dair teklif ilk olarak TBMM Dışişleri Komisyonuna gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yönündeki taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansıması olan anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Türkiye'nin dünya turizm gelirlerinde sıra atlaması bekleniyor
12:26
Karadeniz'in su ürünleri ihracatı 9 ayda 322 milyon doları aştı
12:22
AB Yüksek Temsilcisi: "Rusya, gıdayı kasıtlı olarak bir silah haline getiriyor"
12:36
İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi
12:12
Bakan Şimşek: Fonların 66'sı tamamen tasfiye edildi
11:40
Bakan Memişoğlu: Yerli ultrason cihazı üretim tesisimizi kuruyoruz
İsrail ordusunun Gazze'deki bir daireye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze'deki bir daireye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ