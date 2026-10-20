Türkiye ile Belçika arasında sınır ötesi suçlarla mücadelede yeni dönem

"Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakanlar düzeyindeki üçlü formatta düzenlenen zirvede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, adli iş birliği, göç ve sınır ötesi güvenlik konuları kapsamlı şekilde ele alınacak.

Güvenlik diplomasisinde sınır ötesi temaslar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleri ve sınır aşan suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü uluslararası güvenlik diplomasisi temaslarını Brüksel'deki zirve çerçevesinde sürdürecek.

Toplantıda, iki ülkenin güvenlik bürokrasisini doğrudan ilgilendiren önemli bir protokole de imza atılacak. Polis teşkilatları arasında "Ortak Eylem Planı" imzalanacak. Zirve kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Belçika Federal Polisi arasındaki iş birliğini kurumsal bir çerçeveye oturtacak olan "2027–2028 Yılları Ortak Eylem Planı" hayata geçirilecek.

Söz konusu plan; başta terörizm, organize suç örgütleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile düzensiz göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olmak üzere sınır aşan her türlü suçla müşterek mücadeleyi hedefliyor. Eylem planı doğrultusunda iki ülke emniyet güçleri arasında karşılıklı uzman toplantıları, ortak eğitim faaliyetleri düzenlenmesi, operasyonel bilgi ve tecrübe paylaşımının en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

İki ülke ilişkileri

Türkiye ile Belçika arasında son dönemde artan karşılıklı temaslar, ikili işbirliğinin çeşitli alanlarda gelişmesini ve derinleşmesini sağladı.

Son olarak, Belçika Kralı'nın eşi Kraliçe Mathilde, beraberinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile bölge hükümetleri başbakanlarının yer aldığı bir heyetle, 10-14 Mayıs'ta Türkiye'ye ekonomi odaklı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacmi 2025'te 9,2 milyar dolar olarak kaydedilirken, bunun 15 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Belçika'da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşı da iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görüyor.