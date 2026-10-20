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TRT Haber 20.10.2026 12:09

İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedenine ulaşıldı. Afette hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan selin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında, bugün saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, cansız bedenin sel nedeniyle kaybolduğu bildirilen Ahmet Derin’e ait olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, son tespitin ardından sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye yükseldiği, bölgede kayıp şahıs kalmaması sebebiyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına son verildiği kaydedildi.

Öte yandan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dereye düşen ve Pendik'teki Göçbeyli Mahallesi'nde cesetleri bulunan iki kişiyle birlikte ölenlerin sayısı 9'a ulaştı.

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