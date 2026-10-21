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Gündem
AA 21.10.2026 16:10

DMM, 'AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı' iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "AFAD'ın dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve su altı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DMM, 'AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı' iddialarını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, AFAD'ın su altı arama-kurtarma ekiplerinin, 81 ilde 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız görev yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ekipler personel sayısı, teknik donanım ve yetkinlik bakımından olaylara müdahale edebilecek kapasitededir. Görevi veya dalış faaliyetini bırakan halihazırda hiçbir personel bulunmamaktadır. İhtiyaç halinde yapılan bölgeler arası görevlendirmeler de bir yetersizlik değil, bütüncül afet yönetiminin olağan bir gereğidir.

Türkiye genelindeki AFAD ekiplerine ek olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da dalış ekipleri bulunmakta ve tüm birimler tam koordinasyon içinde sahaya sevk edilmektedir. Afet ve acil durumlarda canı pahasına görev yapan kurumlarımızı ve kahraman personelimizi hedef alan bu tür asılsız paylaşımlara ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur."

DMM, 'AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı' iddialarını yalanladı

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