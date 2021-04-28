Tokat merkeze bağlı Çat beldesi Uluseki yaylasında hayvancılık yapan Osman Yıldırım’ın 6 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım 18.30 saatlerinde kayboldu.

Ailesi Yıldırım'ı bir süre aradıktan sonra sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.

Olay yerine Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmaları devam ediyor

Belde sakinleri de traktörleri ile çıktığı yaylada kurtarma ekiplerine destek oldu. Gecenin karanlığında ormanlık alanda küçük çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ayrıca termal görüşlü drone ile birlikte arama çalışmalarına başladı.

"Kasaba halkı ile birlikte çocuğu aramaya çıktık"

Belde Belediye Başkanı Ramazan Altun, çocuğun kaybolduğundan iftar saatinde haberleri olduğunu belirterek, "Kasaba halkı ile birlikte çocuğu aramaya çıktık. Rabbimin izni ile bulacağız. Arazi şartları oldukça zorlu, ormanlık alan. Anne ve babasından aldığımız bilgiye göre yaylada ağılın önünden bir anda kaybolmuş. Çocuk ne kadar yürür bilemiyoruz. Arazi şartları engebeli olduğu için bir yere düşmüş olabilir” dedi.