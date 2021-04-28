Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle il genelinde 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşların mağdur olmaması için 29 Nisan 2021 itibarıyla seferlerde düzenleme yapıldığı belirtildi.

Kısıtlama süresince, M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hatlarında 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla işletme yapılacak. Seferler 21.00 itibarıyla sona erecek.

Yapılan düzenlemeler, işletmeler tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında düzenlemeler yapılacak.

Bazı hatlarda hizmet verilemeyecek

Kısıtlama süresince M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro, F1 Taksim-Kabataş füniküler, T3 Kadıköy-Moda tramvay, TF1 Maçka-Taşkışla teleferik, ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında işletme yapılmayacak.

Açıklamada, 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarda işletmenin başlayacağı belirtildi.

Vatandaşlar, kapalı hatlar ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilecek.