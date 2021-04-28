Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin 2 adrese düzenledikleri operasyonda, 119 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ö.C, S.T, M.A, A.Ü, T.D. ve H.D'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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