Önce, 2015'te turistik tesisin çatısına, geçen yıl da yola büyük kaya parçaları düştü.

Assos'taki tehlike için AFAD harekete geçti. İncelemelerin ardından antik liman, "afet bölgesi" ilan edildi.

500 gün kapalı olacak

AFAD'ın raporu doğrultusunda, Assos'taki tehdidi ortadan kaldırmak için ilgili kurumlar harekete geçti.

Assos Antik Liman bölgesindeki kaya ıslah çalışmaları dolayısıyla antik liman içerisindeki işletmeler 500 gün süreyle hizmet veremeyecek.

19 iş yeri boşaltıldı

Ayvacık Turizm Kültür Doğa Derneği Sözcüsü Mehmet Ünal Şahin, "Belki süre biraz uzun olacak ama ondan sonra herkes de rahat edecek. Limanda 19 tane işletmeci var. Bunlar çalışmalarına ara verdiler" dedi.

Tehlikeli olduğu tespit edilen büyük kayalar parçalanarak uzaklaştırılıyor. Yamaçlara çelik ağ serilecek, taş parçalarının aşağı düşmesi önlenecek. Limanda balıkçı teknesi de bulunmayacak.

[Fotoğraf: AA]

Diğer tarihi ve turistik yerler hizmet vermeye devam edecek

Assos'un kuruluşu M.Ö 2000'e uzanıyor. Bölge her yıl binlerce turist ağırlıyor.

Assos'taki Kadırga Koyu, Sokakağzı ve ören yeri turizme hizmet vermeye devam edecek.