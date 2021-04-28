Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı, bayram alışverişini de öne çekti.

Hem ramazan hem de bayram için alışveriş yapmak isteyenler Tarihi Mısır Çarşısı'na akın etti. Esnafın tezgahlarında arife günü yoğunluğu yaşandı.

"Evde kalma süreci çerez ve televizyonla geçecek"

Çerez alışverişi yaptığını söyleyen bir kişi, "Torunlara çerez alayım dedim. Bu evde kalma süreci çerez ve televizyonla geçecek. İnşallah sonuç verir de bu virüsü atlatırız" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Alışveriş listemde zeytin var. Karışık zeytin aldım. Kızım istediği için aldık. Lokum ve peynir de alacağız" diye konuştu.

İstanbul'daki alışveriş telaşının tam kapamanın başlayacağı perşembe akşamına kadar sürmesi bekleniyor.