Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 15:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alev alan yolcu otobüsü son anda boşaltıldı
Bingöl Elazığ kara yolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yolcular son anda otobüsten inmeyi başardı.
Bingöl Elazığ kara yolunda giden yolcu otobüsü, bir anda alev almaya başladı. Metro Turizme ait otobüsteki yolcular son anda kendilerini dışarı attı.
İstanbul'dan Van'a istikamet eden otobüsteki 44 yolcu arasında şans eseri can kaybı ya da yaralı bulunmuyor.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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