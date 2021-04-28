İddiaya göre, Piri Reis Mahallesinde dün akşam saatlerinde, yol kenarında yakıtı biten araca benzin dolduruluyordu.

Bu sırada içilen sigaranın kıvılcımı araçla temas etti. Araç bir anda alev aldı.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Küle dönen araç kullanılamaz hale geldi.