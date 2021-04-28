Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 14:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Benzin dolarken yanında sigara içildi; araç küle döndü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Esenyurt’ta benzin doldurulurken yanında sigara içilen otomobil bir anda alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
İddiaya göre, Piri Reis Mahallesinde dün akşam saatlerinde, yol kenarında yakıtı biten araca benzin dolduruluyordu.
Bu sırada içilen sigaranın kıvılcımı araçla temas etti. Araç bir anda alev aldı.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.
Küle dönen araç kullanılamaz hale geldi.
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