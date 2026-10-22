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Ekonomi
AA 22.10.2026 11:08

Konut satışları eylülde zirveye ulaştı

Türkiye genelinde konut satışları eylülde 142 bin 390 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sıfır konutların toplam satışlar içindeki payı yüzde 36,2'ye yükseldi.

Konut satışları eylülde zirveye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, konut satışları geçen ay 2025'in aynı dönemine göre yüzde 9,3 gerilese de 142 bin 390 ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

Sektörün canlılığı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirilen birinci el konut satışları, yeni konut üretimini ve inşaat sektöründeki ekonomik hareketliliği desteklemesi bakımından da öne çıkıyor.

Bu kapsamda birinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 51 bin 519'a yükseldi. Böylece birinci el konut satışları da eylülde yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İkinci el konut satışları ise aynı dönemde yüzde 15,3 azalarak 90 bin 871'e geriledi.

Sıfır konutların toplam satışlar içindeki payı yüzde 36,2'ye yükselirken, bu oran projelerde tapu devirlerinin yoğunlaştığı aralık ayları hariç tutulduğunda Mayıs 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret etti.

Eylülde de yükselişini sürdüren ipotekli satışlar, yıllık bazda yüzde 5,1 artarak 23 bin 397'ye çıktı.

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