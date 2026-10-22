TAV Havalimanları bu yıl 89 milyon yolcuya hizmet verdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları, 2026'nın 9 ayını kapsayan finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artırarak 1 milyar 461,1 milyon euroya çıkaran şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 7 artışla 467,4 milyon eurodan 501,8 milyon euroya, FAVÖK marjı 0,7 baz puanlık artışla yüzde 33,6'dan 34,3'e ulaştı.

Geçen yılın ilk 9 ayında 75,3 milyon euro net kar elde eden şirket, bu yılın aynı döneminde net karını yüzde 130 artırarak 173,4 milyon euro seviyesine çıkardı.

Söz konusu dönemde şirket, işlettiği havalimanlarında önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam yolcu sayısını yüzde 3 artırarak, 87,2 milyondan 89,4 milyona çıkardı. Dış hat yolcu sayısı yüzde 1 artışla 58,8'den 59,2 milyona ulaşan şirket, iç hatlarda ise yüzde 6 büyüme kaydederek, yolcu sayısını 28,4'ten 30,1 milyona yükseltti.