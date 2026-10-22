Açık 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 22.10.2026 10:55

TAV Havalimanları bu yıl 89 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları, 2026 yılının 9 ayında işlettiği havalimanlarında dış hatlarda 59 milyon, iç hatlarda 30 milyon yolcu ağırladı.

TAV Havalimanları bu yıl 89 milyon yolcuya hizmet verdi
[Fotograf: AA]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları, 2026'nın 9 ayını kapsayan finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artırarak 1 milyar 461,1 milyon euroya çıkaran şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 7 artışla 467,4 milyon eurodan 501,8 milyon euroya, FAVÖK marjı 0,7 baz puanlık artışla yüzde 33,6'dan 34,3'e ulaştı.

Geçen yılın ilk 9 ayında 75,3 milyon euro net kar elde eden şirket, bu yılın aynı döneminde net karını yüzde 130 artırarak 173,4 milyon euro seviyesine çıkardı.

Söz konusu dönemde şirket, işlettiği havalimanlarında önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam yolcu sayısını yüzde 3 artırarak, 87,2 milyondan 89,4 milyona çıkardı. Dış hat yolcu sayısı yüzde 1 artışla 58,8'den 59,2 milyona ulaşan şirket, iç hatlarda ise yüzde 6 büyüme kaydederek, yolcu sayısını 28,4'ten 30,1 milyona yükseltti.

ETİKETLER
Havacılık Büyüme
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı'na 'dünyanın en bağlantılı havalimanı' ödülü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:37
Çay kalbe iyi geliyor ama bir şartla
11:36
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye "en korkunç durumla karşılaşma" uyarısı
11:33
Meta'ya 25 milyar dolarlık ceza
11:34
Üst solunum yolu vakaları arttı
11:31
Gazze'de yakıt eksikliği hastanelerin jeneratörlerini durma ve bozulma noktasına getirdi
11:31
Beynin sırlarını çözen küçücük yosun Nobeli kazandırdı
Giresun'da iklim şartlarına direnen fındık üreticilerinin zorlu mesaisi
Giresun'da iklim şartlarına direnen fındık üreticilerinin zorlu mesaisi
FOTO FOKUS
İstanbul'da "bozuk et" denetimi: 15 ton ele geçirildi
İstanbul'da "bozuk et" denetimi: 15 ton ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ