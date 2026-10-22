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Türkiye
TRT Haber 22.10.2026 10:46

Diyarbakır'da yasa dışı kenevir operasyonu: 48 bin 579 kök keneviri ve skunk imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök keneviri ve skunk imha edildiğini duyurdu.

Diyarbakır'da yasa dışı kenevir operasyonu: 48 bin 579 kök keneviri ve skunk imha edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğil Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, SAK timleri ve komandoların katılımıyla "Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadele Eylem Planı" kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde 24 operasyonel tim ve 230 personelin katılımıyla, Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı ekim yapıldığı değerlendirilen 35 alan tespit edilerek imha edildi.

Diyarbakır'da yasa dışı kenevir operasyonu: 48 bin 579 kök keneviri ve skunk imha edildi

Operasyonlar neticesinde 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi, 36 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Açıklamada, "Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." denilerek, Jandarma, Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğil Cumhuriyet Savcılığıı ve emeği geçenler tebrik edildi.

ETİKETLER
Diyarbakır İçişleri Bakanlığı Kenevir Uyuşturucu Narkotik Jandarma Genel Komutanlığı
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