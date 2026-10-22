Açık 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.10.2026 10:55

İtalyan şirket, işgalci İsrail'in teleferik projesinden çekildi

İtalyan teleferik mühendislik danışmanlık şirketi ROPES, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aileleri zorla yerinden ederek hayata geçirmeyi planladığı tartışmalı teleferik projesinden çekildiğini açıkladı.

İtalyan şirket, işgalci İsrail'in teleferik projesinden çekildi

İngiliz The Guardian'ın haberine göre, ROPES, Doğu Kudüs'teki tartışmalı teleferik projesinden çekilen beşinci yabancı şirket oldu.

İsrail'in Kudüs Kalkınma Dairesi, eylül sonunda, Batı Kudüs'ten Doğu Kudüs'ün Filistin beldesi Silvan'a 1,4 kilometrelik teleferik projesi için İtalyan danışmanlık şirketi ROPES ile sözleşme niyetini belirten bir bildirim yayınladı.

Buna karşın ROPES Genel Müdürü Stephan Obexer, şirketin Hindistan'daki başka bir taahhüt nedeniyle danışmanlık işini reddettiğini söyledi.

İsrail hükümetince 2019'da onaylanan ve 2022'de Yüksek Mahkeme tarafından itirazlar reddedilerek yapımının önündeki hukuki engel ortadan kalkan 1,4 kilometrelik teleferik güzergahı, Batı Kudüs'ü, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlileri yerinden etmek için faaliyet gösteren Filistin topraklarını gasbeden İsrailli örgüt Elad'ın kontrolündeki sözde "turizm bölgesine" bağlanacaktı.

İsrailli yetkililerin, planlandığı gibi ilerlediğini iddia ettiği proje, yabancı şirketlerin projeden çekilmesi nedeniyle atıl duruma geldi.

İnsan hakları örgütleri, projeyi Filistinlileri zorla yerinden edeceği ve Doğu Kudüs'ün kültürel manzarasını değiştireceği için eleştiriyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi, daha önce siyasi hassasiyeti sebebiyle üçü Fransız, biri İsviçreli dört yabancı şirketin projeden çekildiğini ve İtalyan ROPES'in, projeden çekilen beşinci yabancı şirket olduğunu aktardı.
 

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı İtalya Kudüs
Sıradaki Haber
Sosyal medya platformlarına ceza yağıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:37
Çay kalbe iyi geliyor ama bir şartla
11:36
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye "en korkunç durumla karşılaşma" uyarısı
11:33
Meta'ya 25 milyar dolarlık ceza
11:34
Üst solunum yolu vakaları arttı
11:31
Gazze'de yakıt eksikliği hastanelerin jeneratörlerini durma ve bozulma noktasına getirdi
11:31
Beynin sırlarını çözen küçücük yosun Nobeli kazandırdı
Giresun'da iklim şartlarına direnen fındık üreticilerinin zorlu mesaisi
Giresun'da iklim şartlarına direnen fındık üreticilerinin zorlu mesaisi
FOTO FOKUS
İstanbul'da "bozuk et" denetimi: 15 ton ele geçirildi
İstanbul'da "bozuk et" denetimi: 15 ton ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ