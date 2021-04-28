Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 14:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'dan kaçış sürüyor: Yoğunluk yüzde 78'e ulaştı
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul'da, 29 Nisan'da başlayacak tam kapanma öncesi şehir dışına çıkmak isteyenlerin trafikte oluşturduğu yoğunluk yüzde 78'e ulaştı.
Türkiye, 29 Nisan-17 Mayıs arasında salgın tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecine giriyor.
Ara sokaklarda da trafik arttı
İstanbul'da da şehirden çıkış güzergahında yoğunluk yaşanıyor. Memleketlerine doğru yola çıkanların oluşturduğu trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı geçti.
Sadece çıkış güzergahında değil ara sokaklarda da trafik arttı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Esenyurt'tan itibaren başlıyor. TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişelerinde her iki istikamette de yollarda araç kuyruğu oluştu.
Otobüs firmalarından ek sefer
Seyehat yasağı başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na da akın ediyor.
Bileletlerin tamamının tükenmesi üzerine otobüs firmaları ek sefer koydu.
Etiketler: İstanbul Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Trafik
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