Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkent'te 5 milyon 30 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da iki araç ve bir depoda yapılan aramada, 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde sahte ve mükerrer bandrollü tütün satışı yapan zanlılara yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, bir depo ve 2 araçta yaptıkları aramalarda 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi.
Operasyonda, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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