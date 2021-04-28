Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde sahte ve mükerrer bandrollü tütün satışı yapan zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, bir depo ve 2 araçta yaptıkları aramalarda 5 milyon 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Operasyonda, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.