Uçakla Adana Havalimanı'na getirilen ve karayoluyla dün gece saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesi morguna konulan şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın cenazesi, helallik alınmak üzere ilk olarak Dumlupınar Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü.

Türk bayrağına sarılı tabutu gören anne Zeynep ve baba İbrahim Çalım ile kardeşleri Asiye, Kübra Çalım ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Tören düzenlendi

Silah arkadaşlarının omzunda taşınan şehidin naaşı, ardından törenin yapılacağı Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii’ne getirildi.

Burada düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Erdinç Yılmaz, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılıç, milletvekilleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazına müteakip, İl Müftüsü Ali Çakmak’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Mustafa Çalım'ın askerlerin omzuna alınan cenazesi, defnedilmek üzere Osmaniye Şehitliği'ne götürüldü.