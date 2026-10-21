BM'den iklim krizinde 1,5 derece sınırının aşılmaması için hızlı hareket edilmesi çağrısı

Guterres, kasımda Antalya’da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde, BM Çevre Programı (UNEP) tarafından yayımlanan yıllık Emisyon Açığı Raporu (EGR) hakkında video mesaj yayımladı.

"Dünya artık 1,5 derecelik sınırı aşmaktan kaçınamaz ve sonuçları şimdiden yıkıcı" şeklinde uyarıda bulunan Guterres, dünyadaki ölümcül sellere, aşırı sıcak hava dalgalarına ve şiddetli orman yangınlarına işaret etti.

Guterres, iklim krizinin ekonomileri felç ettiğine, eşitsizliği derinleştirdiğine dikkati çekerek, bu krizden en az sorumlu olanların krizin etkilerini ilk ve en ağır şekilde yaşadığına vurgu yaptı.

Öte yandan, yüzyılın sonundan önce küresel sıcaklık artışının yeniden 1,5 derecelik sınırın altına indirilebileceğini belirten Guterres, bunun için 2030 yılına kadar küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 18, 2035 yılına kadar ise yüzde 45 azaltılması gerekeceğini söyledi.

Guterres, "Ancak emisyonlar rekor seviyelerde kalmaya devam ediyor. Ulusal iklim planları ve mevcut politikalar tehlikeli derecede yetersiz kalıyor ve 2,6 ila 2,8 derece ısınmaya işaret ediyor." dedi.