Açık 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.10.2026 08:08

BM'den iklim krizinde 1,5 derece sınırının aşılmaması için hızlı hareket edilmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizinde dünyanın artık 1,5 derecelik sınırı aşmaktan kaçınamayacak duruma geldiğini belirterek, emisyon açığını kapatmak için ülkeleri hızlı hareket etmeye çağırdı.

BM'den iklim krizinde 1,5 derece sınırının aşılmaması için hızlı hareket edilmesi çağrısı

Guterres, kasımda Antalya’da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde, BM Çevre Programı (UNEP) tarafından yayımlanan yıllık Emisyon Açığı Raporu (EGR) hakkında video mesaj yayımladı.

"Dünya artık 1,5 derecelik sınırı aşmaktan kaçınamaz ve sonuçları şimdiden yıkıcı" şeklinde uyarıda bulunan Guterres, dünyadaki ölümcül sellere, aşırı sıcak hava dalgalarına ve şiddetli orman yangınlarına işaret etti.

Guterres, iklim krizinin ekonomileri felç ettiğine, eşitsizliği derinleştirdiğine dikkati çekerek, bu krizden en az sorumlu olanların krizin etkilerini ilk ve en ağır şekilde yaşadığına vurgu yaptı.

Öte yandan, yüzyılın sonundan önce küresel sıcaklık artışının yeniden 1,5 derecelik sınırın altına indirilebileceğini belirten Guterres, bunun için 2030 yılına kadar küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 18, 2035 yılına kadar ise yüzde 45 azaltılması gerekeceğini söyledi.

Guterres, "Ancak emisyonlar rekor seviyelerde kalmaya devam ediyor. Ulusal iklim planları ve mevcut politikalar tehlikeli derecede yetersiz kalıyor ve 2,6 ila 2,8 derece ısınmaya işaret ediyor." dedi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'ın Medine ve doğu bölgesinde 5 İHA saldırısı önlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:44
Edirne'deki sınır kapılarında 7 bin 160 parça tarihi eser ele geçirildi
08:11
Bakan Çiftçi: Doğu ve Güneydoğu'da 2 bin 63 yol kontrol noktası kaldırıldı
08:11
Arnavutköy'de işçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı
07:40
Devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü: 1 ölü
07:48
Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'ın Medine ve doğu bölgesinde 5 İHA saldırısı önlendi
07:26
Eyüpsultan'da İBB'ye ağaç tepkisi
Şili sular altında kaldı
Şili sular altında kaldı
FOTO FOKUS
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ