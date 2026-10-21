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Dünya
İHA 21.10.2026 07:13

İran: Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile ülkemizden çıkarılmayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran’dan çıkarılmayacak. ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak." açıklamasında bulundu.

İran: Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile ülkemizden çıkarılmayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesi ve ABD arasında devam eden askeri gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ne olacağına dair tartışmalara değinen Rızai, "Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran’dan çıkarılmayacak" dedi.

"İran’ın tüm şartları eksiksiz yerine getirilmeli"

Washington yönetimi ile yürütülecek müzakerelerin ise güvenin tesis edilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Rızai, "ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran’ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır." ifadelerini kullandı.

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