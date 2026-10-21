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Dünya
AA 21.10.2026 02:47

Trump yönetimi 300 binden fazla vizeyi iptal etti

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, göreve geldiği günden bugüne 300 binden fazla vizeyi iptal ettiği açıklandı.

Trump yönetimi 300 binden fazla vizeyi iptal etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, sosyal medya platformundaki hesabından konu hakkında açıklamada bulundu.

Namdar, Beyaz Saray'ın X hesabının "Trump yönetimi, tarihteki herhangi bir yönetimden daha hızlı bir tempoda ve daha fazla vize iptal etti." paylaşımını alıntılayarak "300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vize sahiplerinin Amerikan yasalarına saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Namdar, aksi takdirde ABD'ye seyahat etme "ayrıcalığını" kaybedeceklerini vurguladı.

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