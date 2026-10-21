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Dünya
AA 21.10.2026 02:03

Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

Soykırımcı İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin'in Sesi Radyosunun haberine göre katil İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus, Cenin, El-Bire, Ramallah ve El Halil kentlerindeki bazı köyleri kapsayan baskınlar düzenledi.

Soykırımcı İsrail güçleri, söz konusu baskınlara tepki gösteren Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Silvan beldesindeki baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

Bu arada Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Tulkerim kentinde çok sayıda Filistinli vatandaşı bir süre alıkoyduğu aktarıldı.

Katil İsrail güçlerinin Filistinli bir sivili canlı kalkan olarak kullandığı vurgulanan haberde, "İşgalci İsrail güçleri, Tulkerim kentinin güneyindeki baskını sırasında alıkoyduğu Filistinli gençlerin gözlerini ve ellerini bağlayarak eziyet etti." ifadeleri kullanıldı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

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