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Dünya
AA 21.10.2026 07:35

Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'ın Medine ve doğu bölgesinde 5 İHA saldırısı önlendi

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Medine-i Münevvere ve doğu bölgesinde 5 insansız hava aracının (İHA) engellenerek düşürüldüğünü duyurdu.

Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'ın Medine ve doğu bölgesinde 5 İHA saldırısı önlendi

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın İHA'larla hedef alındığını belirtti.

Koalisyon güçlerinin tespit ettiği 5 İHA'nın engellenerek düşürüldüğünü aktaran Maliki, söz konusu İHA'ların Medine-i Münevvere ve doğu bölgesinde düşürüldüğünü kaydetti.

Maliki, İHA'ların kaynağına ve olayda can kaybı ya da hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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