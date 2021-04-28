Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tam kapanma öncesi Bodrum'da trafik kilitlendi
[Fotoğraf: TRT Haber]
17 gün sürecek tam kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala Bodrum'daki trafik yoğunluğu ciddi şekilde arttı.
Şehirler arası seyahat yasağı başlamadan İstanbul ve büyük kentlerden Muğla'nın Bodrum ilçesine adeta akın oldu.
Kapanma öncesi Bodrum'a giden vatandaşların araçları Bodrum trafiğini kilitledi.
[Bodrum'da tam kapanma yoğunluğu]— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2021
17 gün sürecek tam kapanmayı ikinci konutlarında geçirmek isteyenler Bodrum'a akın etmeye başladı. pic.twitter.com/Km5dO4ihoV
Uzun kuyruklar oluşturan araçlar nedeniyle trafik aksadı, Bodrum yolları araçlarla kaplandı.
Artan trafik sebebiyle ekipler de denetimlerini sıkı şekilde sürdürüyor.
Tam kapanma, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.
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