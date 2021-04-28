Kahta Kaymakamlığı'nda geçekleştirilen basın toplantısında alınan dört coğrafi işaret tescil belgesinin tanıtımı yapıldı.

Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Belediye Başkanı Yusuf Turanlı ve Kahta Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Lütfü Başlı tarafından düzenlenen toplantıda ürünler ile ilgili bilgi verildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kahta'nın 4 ürünü birden tescillendi

Coğrafi işaret tescil belgelerini almak için büyük emekler verdiklerini ifade eden Kahta Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Lütfü Başlı, “Bizler Kahta Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü olarak yaklaşık bir yıldır bu proje için çaba sarf ettik. Ama bugün mutluyuz. 4 tane ürünümüzün coğrafi işaretini tescil etmiş olduk” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Kahta olarak her alanda büyüme kaydettiklerini ifade eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise, “Tarihte ilk defa Adıyaman’ın Kahta ilçesi kendine mahsus olan patentini almış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

[Fotoğraf: İHA]

"4 ürünüyle coğrafi işaret alan ilk ilçeyiz"

Kahta Kaymakamı Abdil Koç ise şunları söyledi:

“Kahta Kaymakamlığı olarak, başlattığımız bir çalışma neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurucumuzun sonucunda Kahta’ya has dört ürünün coğrafi işaretini almış bulunmaktayız. Adıyaman’da 4 ürünüyle coğrafi işaret alan ilk ilçeyiz aynı zamanda. Ürünlerimize gelecek olursak, Kahta Bedemi, Kahta Bulgur Pilavı, Kahta Narı ve Kahta Bademli İrmik Helvası. Ürünlerimizden iki tanesi menşe unvanını aldı. İki tanesi de mahreç işareti unvanını aldı. Meşe demek, sadece Kahta’da yetişebilen başka yerde yetiştirilmesi mümkün olmayan demek. Bunlar Kahta Bademi ve Kahta Narıdır. Dört ürünümüzün Kahta’ya has olduğunu biz tescillemiş durumundayız. Devletimizin resmi kurumuna başvurumuz neticesinde başvurumuz kabul edildi. Ve dört ürünümüze coğrafi işareti unvanını verdi.”