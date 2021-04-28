Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şişli'de bir turist ramazan davulcusunu bıçakla kovaladı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Şişli'de vatandaşları sahura kaldırmak için davul çalan ramazan davulcusu, turist olduğu belirtilen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Önce davulu bıçaklayan kişi daha sonra davulcuyu kovaladı. O anlar kameraya yansıdı.
Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde vatandaşları sahura kaldırmak için davul çalan biri çocuk üç kişi, bir turistin bıçaklı saldırısına uğradı.
Elindeki bıçakla davulcunun üzerine yürüyen turist, davulu bıçakladı. Hırsını alamayan turist, elindeki bıçak ile ramazan davulcusunu kovalamaya başladı.
Davulu yere atan davulcu ile yanındaki çocuk, olay yerinden kaçtı. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yaşanan olayın ardından davulcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Ramazan Ayı
Son Haberler
- 12:41
- 12:31
- 12:20
- 11:48
- 11:50
Sıradaki Haber
2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 29 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz