Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde vatandaşları sahura kaldırmak için davul çalan biri çocuk üç kişi, bir turistin bıçaklı saldırısına uğradı.

Elindeki bıçakla davulcunun üzerine yürüyen turist, davulu bıçakladı. Hırsını alamayan turist, elindeki bıçak ile ramazan davulcusunu kovalamaya başladı.

Davulu yere atan davulcu ile yanındaki çocuk, olay yerinden kaçtı. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından davulcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

