Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün İstanbul ve Tekirdağ'da sanal ortamda yasa dışı bahis oynatarak, haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 27 Nisan'da, 2 ilde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 29 şüpheli yakalandı.

Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 198 mermi, 1 hafıza kartı, 3 flash bellek, 2 hard disk, 1 pos cihazı, 16 banka kartı, 18 dijital para transfer kartı, 11 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 38 cep telefonu ve 750 SIM kart ile 19 bin 600 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.