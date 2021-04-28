Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün İstanbul ve Tekirdağ'da sanal ortamda yasa dışı bahis oynatarak, haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 27 Nisan'da, 2 ilde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 29 şüpheli yakalandı.
Çok sayıda malzeme ele geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 198 mermi, 1 hafıza kartı, 3 flash bellek, 2 hard disk, 1 pos cihazı, 16 banka kartı, 18 dijital para transfer kartı, 11 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 38 cep telefonu ve 750 SIM kart ile 19 bin 600 lira ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul Bahis Siber Suçlar
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