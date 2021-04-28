Trakya'daki 14 baraj bir yılda 205 milyon 163 bin metreküp su aldı. Edirne'de 2020'de 283 milyon 125 bin metreküp su bulunan 6 barajdaki su seviyesi bu yıl 310 milyon 247 bin olarak ölçüldü.

Kentteki 5 barajda su seviyesinde artış olurken, Kadıköy Barajı ise 18 milyon 177 bin metreküpten 14 milyon 90 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde ise geçen yıl 108 milyon 630 bin metreküp ölçülen 4 barajdaki su miktarı 273 milyon 33 bine yükseldi.

En çok artış Kırklareli'nde

Trakya bazında barajlarda en çok artış olan il Kırklareli oldu. Bu kentte 4 barajdaki su seviyesi yüzde 48 arttı.

Tekirdağ'da, 4 barajın su seviyesi, bu yıl 187 milyon 982 bin metreküpe yükseldi.

Buna göre barajlardaki doluluk oranı Edirne'de yüzde 74'e, Kırklareli'nde yüzde 80'e, Tekirdağ da ise yüzde 69'a yükseldi.

Trakya'daki 14 barajın su seviyesi yüzde 16 artmış oldu.

Yağışlar çiftçiyi sevindirdi

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan,barajlarının su seviyelerinde yükselişin çiftçileri de umutlandırdığını söyledi.

Geçen yıl bazı barajların kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını anlatan Şaylan, "Bu yıl bol yağış barajlarımızı doldurdu. Ürünlerimizi yeniden barajlarımızdan sulayabileceğiz. Geçen yıl sulama konusunda ciddi problemler yaşadık" dedi.