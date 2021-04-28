Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ceviz büyüklüğündeki dolu altında Kabe'yi tavaf ettiler
[Fotoğraf: DHA]
Mekke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kentte bulunan Müslümanlar, doluya rağmen Umre ibadeti için Kabe’yi tavaf etti.
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşkına çevirdi.
Umre ibadeti için Mekke'de bulunan Müslümanlar, Kabe'yi dolu altında tavaf etti.
[Fotoğraf: DHA]
Dolu daha sonra yerini sağanağa bıraktı. Bölgedeki birçok araç ve ev sular altında kaldı.
Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgedeki halkı sel felaketine karşı önlem alması konusunda uyardı.
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