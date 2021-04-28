Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli bir şebekenin farklı model ve markalardaki araçları çalıp, şasi numaralarını değiştirerek sahte plakalarla sattığı bilgisine ulaştı.

Şebekenin ayrıca, piyasadaki hacizli ya da ağır hasarlı araçları değerinin altında satın aldıkları, ardından da aynı model araçlardan çalarak parça değişimi yaparak sattıkları belirlendi.

49 gözaltı

Polisin 4 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından şebekeye üye oldukları öne sürülen 49 kişi için savcılık gözaltı kararı çıkardı. 23 Ocak’ta, Adana merkezli 13 ilde operasyon düzenleyen ekipler, tüm şüphelileri gözaltına aldı.

20 kişi tutuklandı

Aralarında şebeke lideri M.E.’nin de bulunduğu şüphelilerden 20 kişi tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartıyla, 29 kişi serbest bırakıldı.

Operasyonda el koyulan 12’si çalıntı, 18’i hacizli aracın piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu bildirildi.

5 katlı binanın damında araçları parçalamışlar

Operasyon kapsamında Mersin’in Akdeniz ilçesinde şebekeye ait iş yerine yapılan baskında, şüphelilerin 5 katlı binanın damında araç parçaladıkları belirlendi. Çalıntı ya da hacizli araçların vinç yardımıyla binanın damına çıkarıldığı, şüphelilerin de burada araçları parçalayıp çıkardıkları tespit edildi. Damda yapılan aramalarda çok sayıda araç parçası da ele geçirildi.

Polis, kaportacı ve temizlikçi gibi takip etmiş

Bu arada polisin takip sırasında şebekeye ait tamirhane ve oto servislere yakın iş yerlerinde kaportacı ve temizlikçi gibi çalıştığı açıklandı.