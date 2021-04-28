Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Sır Sokak'ta meydana geldi.

Binanın bahçesinde oyun oynayan 12 yaşındaki Caner Öztaş, iki duvarın arasına düştü. İki duvarın arasında sıkışan çocuğun arkadaşları durumu annesi Nuray Öztaş’a haber verdi.

Olay yerine gelen anne çocuğunu sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki duvar arasına sıkışan çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Duvar hidrolik makasla kırılarak çocuk kurtarıldı. Mahalle sakinleri bina yapımında ihmali olduğu iddia edilen müteahhide tepki gösterdi.

Anne Nuray Öztaş, “Burada bir tek benim çocuğum yok, bir sürü çocuk var. Bu çocukların hepsi bizim ama böyle bir ihmalkarlık olabilir mi? Bunu hangi müteahhit yaptıysa ben bulunup cezalandırılmasını istiyorum” dedi.