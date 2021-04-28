Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine giriyor.

Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Sıcaklık 8-10 derece artacak

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Hafta başına kadar sıcaklıklarda kademeli olarak artış gerçekleşecek. Özellikle ülkemizin batı ve iç kesimlerinde sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi.

Toz taşınımı da etkili olacak

Kuzey Afrika ve Cezayir üzerinden esen rüzgarlar, sıcaklığı artırmakla kalmayacak, çöl tozunu da taşıyacak.

Özdemirci, "Rüzgarlarla birlikte gelecek olan toz taşınımının da yarın akşam saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'de hafif şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Çöl tozu, akciğer rahatsızlığı olanlar için risk yaratabilir"

İçinde birçok elementi barındıran çöl tozu, akciğer rahatsızlığı ve astım sorunu yaşayanlar için riskli durumlar yaratabilir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihal Başay konuyla ilgili şu uyarıları yaptı:

"2,5 mikrondan küçük tozlar akciğerlerde, hava yollarında en uç noktalarına girer ve orada hasar yaparak, özellikle astım, bronşit hastaları için son derece zararlıdır."

Uzmanlar çöl tozu nedeniyle evleri havalandırırken dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

