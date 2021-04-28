Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurdu.
Antalya'daki Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun COVID-19 tedavisi görüyordu. MSB Tosun'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Antalya’daki Hava Meydan Komutanlığımızda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2021
Etiketler: Koronavirüs Milli Savunma Bakanlığı
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