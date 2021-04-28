Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, tam kapanma öncesi vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

"Vatandaşlarımızın tüm kural ve önlemlere yüksek uyumu çok önemli"

Koronavirüsle mücadelede her bireyin sorumluluk alması ve vakaların azalması için tam kapanma sürecinin fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Tam kapanma, istisna bırakılan sektörler göz önüne alınınca 'sıkılaştırılmış kısmi kapanma' olarak da algılanabilir. Böyle bakınca da vatandaşlarımızdan daha yüksek uyumla destek vermelerini beklememiz yerinde bir karar olacaktır. Yaz sezonu ve 2022'ye geçişi daha sağlıklı koşullarda yapabilmemiz için vatandaşlarımızın tüm kural ve önlemlere yüksek uyumu çok önemli. Bu başarıyı yakalamanın da çok önemli parametresini oluşturacaktır. Her birimiz sorumluluk alarak, pandemiyle mücadelede tam kapanma dönemini fırsat olarak kullanıp ülkemize önemli bir katkı sağlayabiliriz” dedi.

"Önlemlerin önemli derecede etkili olabileceğini öngörüyorum"

Vatandaşların tam kapanma sürecine uyum sağlamasıyla vaka sayılarının düşebileceğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, “Vaka sayılarımızın yüksekliği ve oranların istenen sayılara düşmemesi nedeniyle tam kapanma arzu ettiğimiz bilimsel bir zorunluluktu. Hükümet yaptığı değerlendirmelerle tam kapanmaya karar verdi. Alınan bazı önlemlerin önemli derecede etkili olabileceğini öngörüyorum. Ancak birçok sektör faaliyette olacağı için insanların uyumuyla birlikte tam kapanma sürecinde daha yüksek başarı sağlanacağını öngörüyorum” diye konuştu.

"Sputnik V aşısı tam kapanmaya destek olacak"

Pandemiye karşı yürütülen aşılamaya Rusya menşeli ‘Sputnik V’ aşısının da dahil olmasını, sürece katkı olarak değerlendiren Prof. Dr. Aydın, şöyle devam etti:

"Sputnik V’ aşısı için anlaşma yapılması, aşının ülkemize geliyor olması ve tam kapanmaya destek olarak aşının da uygulanacak olması, vakaları arzu ettiğimiz sayılara indirebilmeye yönelik gayretler olduğu muhakkak. Umarım arzu ettiğimiz sayılara ulaşabilir, hem sağlık yükümüzü hem yaz sezonu nedeniyle sektörlerimizin faaliyete geçişine fırsat yaratacak sayılara ulaşabiliriz."

Karadeniz Bölgesi'nde 2,5 aydan uzun süredir vakaların yüksek seyrettiğini hatırlatan Prof. Dr. Aydın, "İnsanların bölgeyi özel olarak tam kapanmayı fırsat bilip, tedbirlere daha yüksek oranda uyum göstererek, daha yaşanabilir bir bölge durumuna getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.



