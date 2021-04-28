Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da parçalı bulutlu hava bekleniyor
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Bölgede, parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Marmara Bölgesi
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