Olay, geçtiğimiz haftalarda sabah saatlerinde, Gökalp Mahallesi 45/1 Sokak'ta meydana geldi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli "Gece Kartalı" olarak bilinen bekçi, mesaisinin tamamladıktan sonra Zeytinburnu'ndaki evine doğru yola çıktı.

Sokağa girdiğinde motosikleti sürükleyerek götüren bir kişi fark etti. Bekçi, şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan şüpheli ile bekçi arasından ara sokaklarda kovalamaca başladı.

Bekçinin hırsızı yakalama anı kamerada

Bekçi, bir süre sonra şüpheliyi ensesinden tutup yere yatırdı. Bu kovalamaca anı ve hırsızlık şüphelisinin ensesinden yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yerine giden polis ekipleri motosikleti sahibine teslim ederken şüpheli polis merkezine götürüldü.