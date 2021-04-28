Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 08:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış sürüyor
İstanbul'da tam kapanma öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler yollarda yoğunluk oluşturdu.
İstanbul'da, salgın tedbirleri kapsamında dün 19.00'da başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşlar yola çıktı.
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında sabah saatlerinde trafik arttı.
D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.
Kent genelinde bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde ise trafik sakin seyrediyor.
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