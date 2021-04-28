İstanbul'da, salgın tedbirleri kapsamında dün 19.00'da başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşlar yola çıktı.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında sabah saatlerinde trafik arttı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.

Kent genelinde bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde ise trafik sakin seyrediyor.