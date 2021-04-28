Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 07:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 2 ilde, organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde, tefecilik, nitelikli yağma, silahlı tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karıştığı gerekçesiyle 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Devam eden operasyonda bazı şüpheliler yakalandı, adreslerdeki aramalar sürüyor.
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