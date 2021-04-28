Olay, saat 02.15 sıralarında Cihannüma Mahallesi Çömezler Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada meydana geldi.

Gürültü üzerine pencerelere çıkan vatandaşlar, yıkılma tehlikesine karşı boşaltılan binanın ikinci katından demir parçaları ve inşaat molozlarının sokağa düştüğünü gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine zabıta, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın bulunduğu Çömezler Sokak'ı trafiğe kapattı.