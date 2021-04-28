Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 03:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da iki katlı metruk binada çökme tehlikesi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yıkılma tehlikesi olan metruk binadan moloz ve demir parçaları düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler sokağı trafiğe kapattı.
Olay, saat 02.15 sıralarında Cihannüma Mahallesi Çömezler Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada meydana geldi.
Gürültü üzerine pencerelere çıkan vatandaşlar, yıkılma tehlikesine karşı boşaltılan binanın ikinci katından demir parçaları ve inşaat molozlarının sokağa düştüğünü gördü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine zabıta, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın bulunduğu Çömezler Sokak'ı trafiğe kapattı.
Etiketler: İstanbul
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