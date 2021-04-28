Ailesi, ilkokul öğrencisi Lidya İlhan'a yılbaşında bir yakınının verdiği harçlıklarla isteği üzerine 20 civciv satın aldı.

Civcivleriyle her gün yakından ilgilenen ve yem veren Lidya, kısa sürede büyüyen hayvanlarından yumurta aldı.

Tavukların organik yumurtalarıyla beslenen Lidya, artan yumurtaların bir kısmını satarken bir kısmını da kuluçkaya yatan tavukların altına koyarak yeni civcivler elde ediyor.

Lidya tavuklarla vakit geçiriyor

Lidya salgın döneminde okula gidemediği ve arkadaşlarıyla fazla görüşemedi için hobi olarak tavuklarla ilgilenmeye karar verdiğini anlattı:

"Tavuklara bakmak, onları sevmek vakit geçirmek çok eğlenceli. İnsanların doğal beslenmesini istiyorum. Marketten satın aldıkları ürünleri çok tüketmemelerini istiyorum. Yumurtalardan yeni civcivler çıkartmayı düşünüyorum."

Özlem Harıpçı da kızının hayvanları çok sevdiğini, onlarla yakından ilgilendiğini görünce çok mutlu olduğunu dile getirdi.