Yangın, akşam saatlerinde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasının hurdalık bölümünde başladı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.



Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.