İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski hakim Menekşe Uyar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Mehmet Öztunç, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için eski hakim Uyar'a söz verdi. Menekşe Uyar, suçlamaları kabul etmedi.

Selam Tevhid ve 25 Aralık kumpaslarında çok sayıda kişi hakkında dinleme kararı veren Uyar, kararları yürütülen soruşturmaların kötü niyetli olduğunu bilmeden aldığını iddia etti.

FETÖ üyesi olmadığını, örgütle bağlantısını da ortaya koyan somut delil bulunmadığını öne süren Uyar, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullanmadığını savundu.

Uyar'ın savunmasıyla tüm sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları tamamlandı. Bunun üzerine mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı.

Tutuklu sanıklar Sadrettin Sarıkaya, Süleyman Karaçöl, Mehmet Ali Uysal, Menekşe Uyar, Nalan Can ve Adnan Çimen'in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı karar için 30 Haziran'a bıraktı.

Mahkeme heyeti, ayrıca karar duruşmasının yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ve sanık sayısı dikkate alınarak Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda yapılmasını kararlaştırdı.