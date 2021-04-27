Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'nin yurt içi uçuşlarında seyahat izin belgesi ve HES kodu zorunlu olacak
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları (THY), COVID-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"29 Nisan-17 mayıs 2021 tarihleri arasında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcularımız, seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."
İç Hat Yolcularımızın Dikkatine: pic.twitter.com/6hGaa192UV— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) April 27, 2021
Etiketler: THY Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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