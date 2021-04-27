Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'nin Urgenç ve Fergana seferleri mayısta başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayında Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Mayıs ayı içinde seferler başlıyor"
Ekşi, "Köklerimize dönüyoruz. Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatıyoruz. Mayıs ayı içinde seferler başlıyor. Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz" ifadelerini kullandı.
Köklerimize dönüyoruz.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 27, 2021
Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatıyoruz.
Mayıs ayı içinde seferler başlıyor. Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.
Etiketler: THY
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