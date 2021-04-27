Köseler köyünde Bünyamın İncekar'a ait ahırda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, bitişikte bulunan Kemal İncekar'a ait ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangına müdahale eden Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü.

Yangında ahırlarda bulunan 19 büyükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca 220 balya saman yandı, Bünyamın İncekar'a ait tarım aletleri zarar gördü.