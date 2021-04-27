Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Baran Eray Bozat idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Atatürk Barajı Kavşağı'nda, Hasan Badıllı yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Badıllı olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan diğer sürücü Bozat ile araçlardaki Hilal Çetin, Elif Eylül Tamaç, Yağmur Deniz, Mehmet Ali Bozat ve Azad Keskinpıçak, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Keskinpıçak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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