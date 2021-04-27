Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 16:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da dere yatağında 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Saray ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, dere yatağına bırakılan 3 çuval içinde 80 kilogram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine Saray'a ilçesine bağlı Kurucan Mahallesi Sılçık mevkiinde operasyon yaptı.
Arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, dere yatağına bırakılan 3 çuval içinde 80 kilo eroin ele geçirilirken, şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
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